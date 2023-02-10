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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya gelen depremzedelerden iki kadın bebeklerini sağlıkla kucağına aldı

AA

Antalya'ya gelen depremzedelerden iki kadın bebeklerini sağlıkla kucağına aldı

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 bin 88 yaralı, Antalya'da tedavi ediliyor. Depremzede iki kadın, "Asel Zümra" ve "Yusuf" koydukları bebeklerini sağlıkla kucaklarına aldı.

Deprem bölgelerinden kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla Antalya'ya sevk edilen ve kentteki çeşitli hastanelerde tedavi edilen hastalardan 2 bin 540'ı taburcu edildi.

Adıyaman'daki evleri depremde hasar gören Elif Topçuoğlu ile Kahramanmaraş'ta evleri yıkılan Zehra Ekşi, doğum için Antalya'ya ulaştı. Kepez Devlet Hastanesine götürülen iki kadın, sağlıkla bebeklerini kucaklarına aldı.

Vali Ersin Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Başhekim Ramazan Gürkan, Kepez Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Yazıcı, Yakup-Elif Topçuoğlu çiftinin "Yusuf"u ile Ümit-Zehra Ekşi çiftinin "Asel Zümra" ismini verdiği bebeklere altın taktı.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente ulaşan hastalardan 63'ünün yoğun bakımda olduğunu, 5'ini de kaybettiklerini söyledi.

Misafirhane ve otellerdeki depremzedeler için 400 kişilik sağlık ekibi oluşturulduğunu anlatan Yazıcı, "Deprem bölgesinden kentimize şu ana kadar 3 bin 88 hasta geldi. Deprem bölgesinden gelen iki ailemizin, iki bebeği dünyaya geldi. Ortopedi servisindeki 10 hastamızın çeşitli kırıkları var. Depremzedelerimizin emrindeyiz, 2 bin yatak açtık. 400 yoğun bakım yatağımızı ayırdık, gerekirse bu sayıyı arttırabiliriz." diye konuştu.

Yazıcı, bazı hastaların kendi imkanlarıyla bazıları ise Mersin'den ambulanslarla sevk ettiklerini sözlerine ekledi.

Bebeğini kucağına alan baba Yakup Topçuoğlu da Adıyaman Gölbaşı'ndaki evlerinden çıktıklarını, bebeğin kıyafetlerini almak için tekrar girdiğinde ikinci depreme yakalandığını bildirdi.

Yıkıntıların içinden güçlükle çıktığını anlatan Topçuoğlu, "Antalya'daki kayınvalidem gelip bizi aldı. Eşimin doğumu olacaktı. Allah devletimize zeval vermesin, bebeğimiz doğdu. Mucizeyi de yaşadık. Bir tarafta hüzün bir tarafta mutluluk. Osmaniye'de arkadaşım enkazda olduğu için çok sevinemedim." dedi.

- "Ayağımın kanadığını başta aileme söylemedim"

Ortopedi servisinde tedavi görenlerden 13 yaşındaki Nihal Ateş, Hatay'daki depremde enkazdan parçalar düşmesi sonucu üç ayak parmağının kırıldığını dile getirdi.

Başta çizik sandığı için ailesine ayağının kanadığını söylemediğini anlatan Ateş, "Amcam Antalya'ya getirdi. Burada tedavi görüyorum, ailem Hatay'da." dedi.

Malatya'daki depremden kaçarken buzda düşmesi sonucu ayağı kırılan emekli öğretmen 74 yaşındaki Abdullah Kaygusuz, ilk depremde evlerinde hasar oluşmadığını söyledi.

Eve depremden sonra tekrar girerek, kahvaltı yaptıklarını anlatan Kaygusuz, "Öğle saatlerinde çok büyük bir deprem oldu. Torunum yanımdaydı, hemen dışarı çıktık, iki gün araçta kaldık. Sonra kargo uçağıyla Antalya'ya geldik. Malatya'da evler yıkıldı, çoğu da yeni evlerdi. Vefat eden akrabalarım var. Müteahhitlerin daha fazla denetlenmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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