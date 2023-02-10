Enkazdan çıkarılan depremzede, 2 kedisini de kurtarmayı başardı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Malatya'da yardım için gittiği binanın enkazında kalan ve sağlık ekiplerince çıkarılan kişi, enkazdaki iki kedisini iki gün sonra kurtarabildi.

Merkez Mahalle'de yaşayan Ömer Aydın, 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı mahallede hasar oluşan eve yardım için gitti.

Burada çalışma yaptıkları sırada Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremi yaşayarak enkazda kalan Aydın'ı sağlık ekipleri yaklaşık 4 saatlik çalışmayla enkazdan çıkardı.

Kendi evinin de büyük bölümü ikinci depremde yıkılan Aydın'ın "Zaza" ve "Paşa" ismini verdiği kedileri, enkazda kaldı. İki gün sonra kendilerini enkazdan çıkarmayı başaran Aydın, Malatya'dan kalkan uçakla Antalya Havalimanı'na ulaştı.

İki kedisini hiç bırakmayan Aydın, AA muhabirine, hem kendisinin hem kedilerinin enkazdan çıktıklarını, konaklamak için Alanya'daki ağabeyinin yanına geldiğini söyledi.

Kedilerini çok sevdiğini anlatan Aydın, "Aslında kedilerim için buraya geldim. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Anlatılacak, söylenecek gibi değil. Kedilerimi uçakta kucağımda getirdim, bir an olsun bırakmadım. Evli değilim, benim de oğlum bunlar. Evli olanlar çocuğunu bilir, benim canım bunlar." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.