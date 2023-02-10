Antalyaspor, Mark Mampassi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 19 yaşındaki oyuncu Mark Mampassi'yi kiralık olarak transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından profesyonel futbolcu Mark Mampassi ile satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

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