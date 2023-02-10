Hatay'da enkazdan çıkarılan genç kitaplarını sordu

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altına kalan ve depremin üçüncü günü kurtarılan 19 yaşındaki genç, sınava hazırlandığı kitabını sordu.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hatay'a giden 112 Acil Sağlık ekipleri, enkazlardan çıkarılan depremzedeleri hastanelere ulaştırıyor.

Bu kapsamda Antalya sağlık ekibi, 8 Şubat'ta Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi Altınevler Sitesi'nin enkazından çıkarılan yaralı 19 yaşındaki Gürkan Öztürk'ü hastaneye götürdü.

Ambulansla taşınırken sağlık görevlisinin, "En çok neye üzüldün?" sorusu üzerine Öztürk, "Depremde her şey gitti, kitaplarıma yazık oldu. YKS'ye 5 ay kaldı. Ona çok üzüldüm. Depremde benim tüm kitaplarım gitti. Kıyafetlerim de gitti ama benim için kitaplarım daha önemli çünkü sınavda onlar bana lazım. Taburcu olur olmaz sınava çalışmaya başlayacağım." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine sağlık görevlisi, gencin kitaplarının temin edileceğinin sözünü verdi.



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