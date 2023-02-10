Depremzede iki annenin bebekleri dünyaya gözlerini Alanya'da açtı

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya'nın Alanya ilçesine getirilen iki hamile kadın, bebeklerini kucaklarına burada aldı.

Kahramanmaraş'tan Semira İlhan ve Hatay'dan Pelin Özsoy, ağır hasar alan evlerinden getirildikleri Alanya'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yaptı. Dünyaya gelen iki kız bebeğe "Nevagül" ve "Masal" ismi verildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan, bebekler ve annelerinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Anne Pelin Özsoy, kızına ismini, kaderinin "masal" gibi güzel ve bu anların hiç yaşanmamış olmasını istediği için verdiğini ifade etti.

Afetin yaşandığı şehirlerden tedavi için hastaneye getirilen çocuklar ve yeni doğan bebekleri ziyaret eden Kaymakam Fatih Ürkmezer ise "Hastanemiz çok iyi koordine olmakta ve sağlık hizmeti sunmaktadır. Şehrimize deprem bölgesinden gelen yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahalede bulunan, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

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