Antalya'ya gelen depremzedelerin yaraları sarılıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 30 bini aşkın kişiyi kentte misafir ettiklerini bildirdi.

Yazıcı, Antalya Öğretmenevine yerleştirilen depremzedelere ziyarette bulundu. Vatandaşlarla yemek yiyen Vali Yazıcı, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Gazetecilere açıklama yapan Yazıcı, deprem bölgesinden gelenleri Antalya'da ağırlamaya devam ettiklerini belirtti.

Vali Yazıcı, "Şu ana kadar kente gelen 27 bin 800 depremzede otellere yerleştirildi. Yaklaşık 4 bin kişiyi de kamu misafirhanelerine aldık. Dolayısıyla 30 bini aşan depremzedeyi Antalya'da misafir ediyoruz." dedi.

Otelcilerin 60 bin yatak sözü verdiğini anımsatan Yazıcı, kapalı otellerin en kısa sürede açılmaya çalışıldığını vurguladı.

Antalya'ya gelen depremzedelerin AFAD'a mutlaka bildirimde bulunmasını isteyen Vali Yazıcı, kente getirilen yaralıların da tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.