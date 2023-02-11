SunExpress, deprem bölgelerinden 6 binden fazla kişiyi tahliye etti

ANTALYA (AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 93 özel uçuş gerçekleştirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenlediği özel uçuşlarda 4 binden fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 6 binden fazla vatandaşın bölgeden tahliyesini sağladı.
Ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 139 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı. SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak ve vatandaşların bölgeden tahliyesi amacıyla resmi kurumlarla koordineli olarak özel uçuşlar düzenlemeyi sürdürüyor.
- Bilet değişiklik ve iptal hakkını 28 Şubat'a kadar uzattı
SunExpress, bilet değişikliği ve iptal hakkını genişleterek, 28 Şubat'a kadar uzattı. Yolcular, 5 Şubat'tan önce rezervasyonu yapılan ve 6 Şubat-28 Şubat'ta olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz olarak bilet değişikliği yapabilecek veya uçuşlarını iptal edebilecekler.
SunExpress, 8 Şubat'ta deprem bölgesindeki iller için uçuşlarını ücretsiz hale getirdiğini açıklamıştı. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat'a kadar ücretsiz gerçekleştiriyor.