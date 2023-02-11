Afetzedelerin Antalya'ya tahliyesi, kentten de deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afetzedeler için toplanan yardımlar Antalya'dan uçaklarla bölgeye gönderiliyor, o illerdeki depremzedeler de aynı uçaklarla kente geliyor.

Antalya Valiliği ve AFAD'ın koordinesinde toplanan yardımlar, kamyon ve tırlarla Antalya Havalimanı'nın kargo bölümüne getiriliyor.

Buradaki kontrollerin ardından paketlerdeki yardımlar, yolcu ve kargo uçaklarına yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri de aynı uçaklarla bölgeye ulaştırılıyor.

Depremden etkilenen illerdeki afetzedeler de dönen uçaklarla Antalya Havalimanı'na taşınıyor. Kente ulaşan depremzedeler, kendileri için tahsis edilen misafirhane ve otellere yerleştiriliyor.

Uçaklarla tahliye edilen bazı vatandaşlar da kentte yaşayan akrabalarının yanında kalmayı tercih ediyor.

Antalya'da halen 30 binin üzerinde afetzede otellerde, 5 binin üzerinde kişi de misafirhanelerde konaklıyor. Ambulanslarla ya da kendi imkanlarıyla gelen çok sayıda yaralının da tedavisine hastanelerde devam ediliyor.



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