Finike Kaymakamı Çelik, depremzede bebeği ziyaret etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, deprem bölgesinden getirilerek ilçede dünyaya gelen Ali Asaf bebeğin ailesini ziyaret etti.

Çelik ve Geyikçi, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan evlerinden çıkan ve Antalya'ya gelen Yılmaz ve Tuğba Arıcıoğlu çifti ile görüştü.



Çiftin "Ali Asaf" ismini verdiği bebeği seven Çelik ve Geyikçi, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.