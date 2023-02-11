Antalya'da down sendromlu gençten haber alınamıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde dün evinden ayrılan down sendromlu gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kuzdere Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Ramazan Arıcıoğlu, babasının dükkanına gitmek için dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı.

Arıcıoğlu'nun iş yerine gelmemesi üzerine aile, yetkililerden yardım istedi.

Jandarma ekipleri, gencin bulunması için çalışma başlattı.

Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, jandarma ekibinin hem fiziki arama hem de güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma yaptığını bildirdi.

Baba Mehmet Arıcıoğlu da oğlunun öğleleri evden iş yerine yürüyerek geldiğini belirterek, "Dün gelmedi. Eşimi aradım, o da evden uzun süre önce çıktığını söyledi. Oğlumdan hala haber alamadık." ifadesini kullandı.





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