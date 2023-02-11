Antalya'ya gelen depremzedeler, Alanya'da yerleştirilmeye devam ediliyor

ANTALYA (AA) - Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya'da 13 bin civarında depremzede olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde izleyen Ürkmezer, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen afetzedeleri otel ve yurtlara yerleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Son 2 gündür depremzedelerin ilçeye yoğun bir şekilde geldiğini vurgulayan "Gelen bütün depremzedeleri yerleştirmeye çalışıyoruz. Ancak oteller de peyderpey açılıyor. Çünkü zaten yaz sezonu oteli oldukları için tadilatları vardı. Personel toplamaları gerekiyor. Bir yandan onlar da çalışıyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar." dedi.

Ürkmezer, depremzedelerin kıyafetlerinden psikoloğa, çocuklar için kreşten doktor ve ilaç teminine kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Alanya'nın da içinde bulunduğu Antalya'nın, Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır'dan gelen misafirleri ağırlaması üzerine planlama yapıldığını ifade eden Ürkmezer, "Ancak realitede ise özellikle kara yoluyla Hatay, Adana, Mersin üzerinden buraya çok yoğun bir geliş söz konusu. Dün sadece Alanya'da yaklaşık 5 bin depremzedeyi kaydettik." diye konuştu.

- İlçeye en çok Hatay'dan gelen var

Ürkmezer, dün kaydedilen depremzedelerin yüzde 47'sinin Hatay'dan, yüzde 40'a yakınının ise Kahramanmaraş'tan geldiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:



"Aslında Kahramanmaraş'tan gelenleri yerleştirmeye çalışıyoruz. Ama özellikle Hatay'dan gelenleri Antalya üzerinden Muğla'ya yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama ona rağmen gerek araçlarıyla gerek toplu araçlarla gelen vatandaşlarımızı elimizden geldiğince konaklatmaya çalışıyoruz. Dün gece tahliye planlamasına uygun olarak, Alanya'ya gelen yaklaşık 2 bin kişiyi ilçedeki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirdik. Alanya'da 13 bin civarında depremzede olduğunu tahmin ediyoruz. Sağ olsun birçok Alanyalı evini de açtı."

Topladıkları yardımları artık Alanya'daki depremzedelere dağıtmaya başladıklarını vurgulayan Ürkmezer, hazırlayacakları bir giysi tırıyla Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalanların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını kaydetti.





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