Demre'de üretimi yapılan sebzelerin ihracatı da gerçekleştiriliyor

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ANTALYA (AA) - Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, ilçede üretimini yaptıkları 50'nin üzerinde çeşitte sebzeyi ihraç ettiklerini bildirdi.



Oğuz, yaptığı açıklamada, 16 bin 900 dönüm alanda örtü altı üretim yaptıklarını, özellikle salkım domates ve kapya biberlerinin ihracata gittiğini ifade etti.



Demre Komisyoncular Dernek Başkanı Mehmet Fatih Tural ise kaliteli üretim yaptıklarını vurgulayarak, yılın ilk üç ayında 300 bin ton domates ve biber ihraç ettiklerini vurguladı.



Komisyonculardan Hakkı Özek de bilinçli üretimle Balkan ülkelerine sebze gönderdiklerini kaydetti.







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