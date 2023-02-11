Corendon Alanyaspor, takım otobüslerini deprem bölgesine gönderdi

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenler için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı takım otobüslerini deprem bölgesine gönderdi.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek amacıyla depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini taşıyan takım otobüsleri depremin yaşandığı Kahramanmaraş'a hareket etti.

Futbolcular ve kulüp personellerinin katkı sağladığı, içerisinde gıda ürünleri, kışlık giyim, medikal malzemeler, ısınma araçları ve çadır başta olmak üzere çok sayıda yardım malzemesi bulunan koliler, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Otobüsler, Alanya’da konaklayacak depremzedeleri de ilçeye getirecek.





























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