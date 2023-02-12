Depremzede aile Boğazkent'teki tatil sitesine yerleştirildi

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ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da evleri yıkılan ve Antalya'ya gelen aile, Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde konuk edilmeye başlandı.

Depremzede Sevinç Dokuyucu (34), küçük kızı, oğlu, annesi, babası, kız kardeşi ve 2 yeğeni, Kaymakamlık tarafından bir hayırseverin desteğiyle Boğazkent'teki tatil sitesine yerleştirildi.

Sevinç Dokuyucu, gazetecilere, büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ve evlerini kaybettiklerini söyledi.

Kalacak bir yerleri olmadığı için Antalya'ya geldiklerini belirten Dokuyucu, "Çocuklar bu yaşta bu psikolojiyi yaşamak zorunda kaldılar. Onların yanında olmaya çalışıyoruz. Aklımız Hatay’da kalan akrabalarımızda. Anca internetten haber alabiliyoruz. Kimin vefat ettiğini, kimin enkaz altında kalıp çıkarıldığını bu şekilde takip edebiliyoruz." dedi.

Kendisinin 25 yıl önce de Hatay’da 5,5 büyüklüğündeki depremi yaşadığını anlatan Dokuyucu, "1997'de Hatay’da meydana gelen depremi yaşamıştım. Hatırlıyorum. Kızımın yaşındaydım. Şimdi ise kızım Eliza, 2023 yılında aynı depremi yaşadı. Çok kötü bir duygu. Evsiz kaldık. Vatanımızı bırakmak zorunda kaldık. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

- Artık gidecek bir okulları kalmadı

Geçici olarak yerleştirildikleri yerin yemek için kullandıkları çadır kısmında çocukların boyama yaptıklarını belirten Dokuyucu, "Pazar akşamı kızımın formasını ütüledim. Beslenme çantasını hazırlayıp kenara koydum. Pazartesi sabah çok heyecanlı bir şekilde okula gidecekti. Sabaha karşı 04.17'de sarsıntıyla uyandık. Artık gidecek bir okulları kalmadı. Kitapları yok zaten enkaz altında kaldı. Çözecek test kitapları kalmadı. Okuyacak hikaye kitapları kalmadı. Şu an boyama kitapları ile onları idare etmeye çalışıyoruz. İlerisi için ne olur bizde bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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