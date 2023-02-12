Antalya'da depremzedeler için çadırlar dikiliyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da sivil toplum kuruluşları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere çadır temini için el birliğiyle çalışıyor.

Kentte Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Fuarcılık AŞ (ANFAŞ) ve birçok yardımseverin destekleriyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yardımlar toplanıyor.

Bunun yanında yardımsever iş insanlarının katkılarıyla alınan kumaşlardan, gönüllü olarak çalışanlar tarafından çadır dikiliyor. Dikimi tamamlanan çadırlar, deprem bölgesine gönderilecek.

ATSO Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, AA muhabirine, depremin ilk gününde bu yana yardımlarım toplanıp gönderilmesi için yoğun çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgelerine 50 yardım tırı ve 80'den fazla konteyner gönderdiklerini belirten Göksu, "Konteynerleri her şeyi tam, kuruluma hazır gönderdik. 8 uçağı yardım malzemeleri doldurarak gönderdik. 250 çadırımız dikiliyor, inşallah yarın deprem bölgelerine göndereceğiz. Çadırları ısıtıcı ve diğer gerekli malzemeleriyle gönderiyoruz." dedi.

Enkazdan kurtarma çalışmalarına destek için 8 ekskavatör gönderildiğini ve 5 mutfak kurulduğunu dile getiren Göksu, her gün birlerce depremzedeye yemek çıkarıldığını ve lokal olarak da çadırlar kurduklarının anlattı.

Göksu, deprem bölgesine 4 bin 500'de fazla ısıtıcı ve 100'ün üzerinde jeneratör gönderdiklerini de kaydederek, "Şu aşamadan sonra yardımları, Antalya'ya gelen depremzedelere yönelik yapacağız. AFAD ve Valiliğin koordinesinde buradaki depremzedelerin yiyecek, barınma ve giysi ihtiyaçlarını gideriyoruz." diye konuştu.

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