Finike Kaymakamı Çelik, depremzedeleri ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı ve Kumluca Kaymakamvekili Musa Kazım Çelik, iki ilçede bulunan depremzedelerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen vatandaşları, Antalya'nın çeşitli ilçelerindeki misafirhane ve otellere yerleştirilmesine devam ediliyor. Finike ve Kumluca'ya getirilen depremzedeler, gerek buradaki yakınlarının yanında gerekse misafirhane ve otellerde konaklıyor.

Kaymakam Çelik, her iki ilçede bulunan depremzedeleri ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Çelik, bir daha böyle bir afetin yaşanmamasını temenni etti.

Deprem bölgesinden iki ilçeye yaklaşık 2 bin kişinin geldiğini belirten Çelik, devlet ve hayırseverlerin işbirliğinde gerekli desteklerin sağlandığını aktardı.



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