Antalya'da ağırlanan depremzede sayısı 55 bine ulaştı

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ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen yaklaşık 55 bin depremzede, Antalya'daki otellere, kamu misafirhanelerine ve yurtlara yerleştirildi.

Antalya Valiliği ve AFAD koordinesinde kente getirilen depremzedelerin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Kemer ilçesinin Beldibi Mahallesi'nde, Deniz Akdoğan ve eşi Melike Kırtay Akdoğan da otellerinin kapısını depremzedelere açtı.

Tesiste 150 depremzedeyi misafir eden Akdoğan çifti, otelin bir odasını, depremzedelerin geldiğini duyan yardımseverlerin getirdiği malzemelere ayırdı.

Melike Kırtay Akdoğan, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren yardımlar için çalışmaya başladıklarını, şimdi de otellerinde depremzedeleri misafir ettiklerini söyledi.

Otellerindeki depremzedelerin bazılarının başka yerlere gittiğini, boşalan yerleri başka depremzedelerle doldurduklarını anlatan Akdoğan, "Otelde konaklama, yeme içmenin yanında kıyafet, giyim ihtiyaçları ve pedagog desteği sağlıyoruz. Otelimizin bir odasını yardım odasına çevirdik. Depremzedelerin buraya geldiğini duyanlar sürekli yardım getiriyor. Depremzede misafirlerimiz de bize yardım ediyor." dedi.

Yaşadıklarını gözyaşı içinde anlatan Malatya'dan gelen depremzede Fahriye Aslan ise yaşadıklarını dile getirmenin çok zor olduğunu, depremde ilk olarak çocuklarını kurtarmaya çalıştıklarını aktardı.

Ailesiyle sadece ayakkabılarını giyip dışarıya çıkmayı başardıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Dışarısı çok soğuktu, dizimize kadar kar vardı, elimizdeki su şişesi bile donuyordu. Bir süre okulda kaldık, ikinci deprem ve artçılarla okul da zarar gördü. Kalacak yerimiz yoktu ve aniden Antalya'ya gelmeye karar verdik. Her yerden yardım yağıyor ama yüreğimiz buruk, orayı bırakıp gelmek çok zor oldu. Antalya'da otele yerleştik, Allah herkesten razı olsun, bize kapılarını açtılar, biz de diğer depremzedelere yardım etmeye çalışıyoruz. Şu zamanda hepimiz tek yürek olmamız gerekiyor."

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde oteller, kamu misafirhaneleri ve yurtlarda toplam 55 bin depremzedenin misafir edildiği bildirildi.

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