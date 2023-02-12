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Antalya'da deprem bölgesine ve kente gelen depremzedelere yardımlar sürüyor

AA

Antalya'da deprem bölgesine ve kente gelen depremzedelere yardımlar sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da büyükşehir ile ilçe belediyelerinin, deprem bölgesindeki ve kente gelen depremzedelere destekleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için bir yandan yardım paketleri hazırlanıp deprem bölgelerine gönderiliyor, bir yandan da sağlık ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalara katılıyor.

Ekiplerle Hatay'a giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hatay'da Uğur Mumcu Meydanı'nda 600 kişilik çadır kurduklarını belirtti.

Hatay'a 2, Kahramanmaraş'a da bir tane 70 bin kişilik üç öğün yemek ikramı yapılabilen aşevi kurduklarını aktaran Böcek, 20 kişilik sağlık ekibinin de sağlık tırıyla bölgede çalıştığını kaydetti.

Deprem bölgesinde ekmek üretimine de başladıklarını ve günlük 5 bin ekmek ürettiklerini belirten Böcek, itfaiye ve ASAT ekiplerinin de akustik sismik cihazla hassas dinleme yaparak enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmaya çalıştığını bildirdi.

Başkan Böcek, Antalya'da ise 3 bin kişilik gönüllü ekibin deprem bölgesinden gelen depremzedeler için çalıştığını kaydetti.

- Depremzedeleri için mağaza açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde depremzedeler için mağaza açıldı. Mağazada monttan paltoya, iç çamaşırından eldivene, ayakkabıdan bebek kıyafetleri gibi ürünler raflara yerleştirildi. Giysi bağışı yapmak isteyenlerin Doğu Garajı Giyim Mağazası'na başvurabilecekleri belirtildi.

Öte yandan Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi'nde de Antalya'ya ulaşan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Gönüllülerin yardımlarıyla toplanan malzemeler depremzedelerin ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Paketlenen yardımlar, bekletilmeden depremzedelere teslim ediliyor.

ASAT ekipleri, Hatay'da su şebekesini onarmayı sürdürüyor. Depremin ilk günlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesinin Hatsu Genel Müdürlüğüne ait 7 su üretim tesisi ve bir içme suyu arıtma tesisini makina ekipman ve teknik desteğiyle faaliyete geçiren ASAT, depremin zarar verdiği su sisteminde tamiratlara devam ediyor.

ASAT ekipleri Hatay'da Hassa, Aktepe, Kırıkhan, Mezbaha, Seriyol, Soğukpınar ve merkez içme suyu tesisi ile arıtma tesisi ishale hatlarını kısa sürede faal duruma getirdi. Şebekeye su sağlayan ekipler, derin kazı gerektiren ana hatların kırılan borularını tamir ediyor, bazı hatları ise yenisiyle değiştiriyor. ASAT ekipleri ayrıca depremzedelere arazözlerle içme suyu taşıyor.

- Kepez ve Muratpaşa

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kepez Sosyal Yardım Merkezi tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek giderek artıyor.

Deprem bölgesinden dönen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, depremzedeler için kurulan sahra mutfağını gezdi. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için hummalı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Tütüncü, "Milletimizin zor günlerden geçtiği, ülkemizin adeta ateşle imtihan edildiği günlerde, bu imtihana biz de katkılar koymalıyız. Giyimden ev tekstiline, ev eşyasından oyuncağa, tıbbi malzemelere kadar çok yönlü bir sosyal yardım çalışması yürütüyoruz." bilgisini verdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da depremin ilk anından itibaren yardım çalışmaları için seferber olduklarını bildirdi.

Bölgede yaptıkları inceleme sonrası en önemli ihtiyaçlardan birinin çadır olduğunu tespit ettiklerini aktaran Uysal, Malatya'ya 16 metrekare genişliğinde 50 çadır gönderildiğini ve çadırları kurmak için 8 kişilik ekibin görevlendirildiğini kaydetti.

Konyaaltı Belediyesi de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde toplanan yardımları deprem bölgesine ve kentteki depremzedelere ulaştırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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