Kahramanmaraş'ta depremden 162 saat sonra 45 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 45 yaşındaki bir kişi, depremden 162 saat sonra kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazında çalışma yapan itfaiye ekipleri, 5 kişilik aileden 45 yaşındaki baba Cengiz Polat'a ulaştı.



Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından depremden 162 saat sonra Polat'ı enkazdan sağ çıkardı.

Kurtarma çalışmasında ekiple diyalog kuran Polat, ses duyurmak için yanındaki sobaya vurduğunu söyledi.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, Cengiz Polat'ın halen enkaz altındaki eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa Polat'ı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.





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