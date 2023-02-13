Antalya ve çevre iller kapılarını depremzedelere açtı

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ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'a gelen depremzedeler, kentlerdeki oteller, kamuya ait misafirhaneler ve yurtlara yerleştirildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, kentte depremzedeler için ayrılan kontenjanın dolduğunu ve gelenleri çevre illere yönlendirdiklerini söyledi.

Bölgelerine 55 bin civarında misafirin geldiğini belirten Yazıcı, "Misafirlerimizden 43 bin civarı otellere, 7 bine yakını Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına, 4 bin civarı da kamu kurum ve kuruluşların misafirhanelerine yerleştirildi. Antalya'da ayrılan kontenjanın hızlı bir şekilde dolması nedeniyle 2 gündür buraya gelen misafirlerimizi Isparta, Burdur ve Konya'ya yönlendiriyoruz." dedi.

Kentteki kamu kurum misafirhanelerinin tamamının dolduğunu ifade eden Yazıcı, çevre illere gönderilen misafirlerin de KYK yurtlarında ağırlandığını kaydetti.

Yazıcı, hafta içinde kentte bazı otellerin de depremzedeler için açılacağını aktararak, "Antalya için 58-60 bin civarında bir kapasite öngörülmüştü. Kapalı oteller var, onlar da peyderpey açmaya çalışıyorlar. Normalde kendilerini 1 Nisan için hazırlamışlardı, ancak deprem olunca çalışmalarını hızlandırıyorlar. Her gün bir miktar daha açılıyor, yer olduğu sürece depremzedeleri almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Muğla

Muğla Valiliği ve AFAD koordinesinde kente getirilenlerle kendi imkanlarıyla gelen depremzede sayısı 10 bine ulaştı. Depremzedeler çoğunlukla Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerindeki otellere yerleştirildi. Afetzedelerin bir kısmı da diğer ilçelerdeki otel, kamu misafirhaneleri ve KYK yurtlarına yönlendirildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, gelen misafirlerin rahat edebilmeleri ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin çalıştığını kaydetti.

- Burdur ve Isparta

Burdur'da, Afet Koordinasyon Merkezi'nden yönlendirilen ve kendi imkanlarıyla kente gelen depremzedeler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait il genelindeki 6 yurt ile Burdur Belediyesi pansiyonuna yerleştiriliyor.

Dün gece itibarıyla kentte ulaşan 2 bin 178 depremzede, ihtiyaçları karşılanarak konaklayacakları yerlere taşındı.

Isparta'da da Valilik ve AFAD koordinesinde kente getirilen depremzedeler, KYK Isparta ve Murat Hüdavendigar yurtlarında, otellerde ve yardımsever ailelerin yanında konuk ediliyor. Kentte konuk edilen depremzede sayısı 6 bini buldu.

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