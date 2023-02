Antalya'da konuk edilen depremzedeler, yaşadıklarını anlattı

Can kaybı ve yaralılarda son durum!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya'ya gelen afetzedeler, yaşadıkları korkunun etkisinden kurtulamıyor.

İki büyük depremle sarsılan, yakınlarını, evlerini, iş yerlerini kaybeden depremzedeler, devletin, hayırseverlerin destekleriyle yeniden hayata tutunuyor. Deprem bölgesinden Antalya'ya gelen yaklaşık 55 bin depremzede, otellerde, misafirhanelerde ve öğrenci yurtlarında konaklıyor. Gönüllüler, ihtiyaçları karşılanan afetzedelere gerçekleştirilen etkinliklerle moral vermeye çalışıyor.

TRT'nin misafirhanesine yerleştirilen depremzedelerden Yunus Çınar, AA muhabirine, üç çocuğu ve eşiyle Antalya'ya geldiğini söyledi.

Deprem olduktan sonra ailesinin iyi olduğunu görünce enkaz altında kalanlara yardım ettiğini anlatan Çınar, "Bir anda her yer yıkıldı. Elimizden geldiğinde başkalarına yardım etmeye çalıştık. 5 katlı bir binadan bir anne ile çocuğunu ve yaşlı bir amcayı çıkardım. 3 aylık bir bebek vardı, babasının kucağındaydı. Çok uğraştım ama çıkaramadım, beton çok kalındı, hala elim yara içinde. Çok zor bir durumdu." dedi.

Depremden sonra 2 gün arabada yattıklarını anlatan Çınar, oradaki insanların zor şartlarda olduğunu ifade etti.

Çınar, çocukları için Antalya'ya geldiğini ancak bir an önce memleketine dönmek istediğini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, buradakilerden Allah razı olsun. Sıcak suyumuz, yemeğimiz, içeceğimiz var. Hiçbir eksiğimiz yok ama halen aklımız orada. Ailem olmasaydı orada kalırdım, oradakilere yardım etmek isterdim. Enkaz altında insanlar var, yaşıyorlar mı bilmiyoruz. Buraya geleli 3-4 gün oldu ama yatağa yattığımızda hala sallanıyormuşuz gibi oluyor, hala o hissi atamadık."

- "Aklımız orada"

Kahramanmaraş'tan ailesiyle gelen Songül Kavasoğlu da evinin yanındaki binaların yıkıldığını, kendi evinin ise az hasarlı olmasına rağmen giremediklerini belirtti.

Her an depremi yaşıyormuş gibi olduklarını ifade eden Kavasoğlu, "2 gün araçlarda kaldık, soğukta. Hiç kolay değil, yerle bir oldu her yer. Anılarımız gitti. Küçük oğlum bağırdı 'deprem oluyor' diye. Bağıra bağıra binadan çıktık. Anlatılacak gibi değil. Buraya geldik, çok memnunuz, Allah razı olsun herkesten. Biraz rahatlar gibi olduk ama aklımız yine orada." diye konuştu.

Şimdilik memleketine gitmeyi düşünmediğini belirten Kavasoğlu, bir daha böyle afetlerin olmamasını diledi.

- Çocuklar için özel etkinlikler yapılıyor

TRT Antalya Bölge Müdürlüğünün sosyal işler bölümünde görevli Sezin Sezik de misafirhanede 40'ı çocuk 190 depremzedenin bulunduğunu belirtti.

Misafirler için çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini anlatan Sezik, "Her gün bir aktivite yapıyoruz, sabah resim öğretmenlerimiz geliyor, resim çizecekler, plates, yoga aktiviteleri var. Çocuklarımız burada çok keyifli zaman geçiriyor. Birkaç gün sonra da üniversiteye hazırlanan, ortaokul öğrencileri için de etüt çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sezik, yetişkin depremzedeler için de gönüllüler eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Hatay'dan gelen depremzede çocuk Rabia Zehra Tıbık, depremden çok korktuğunu, annesinin sürekli ağladığını söyledi. Diğer çocuklarla oyun oynayan Tıbık, depremi unutmak istediğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'tan ailesiyle gelen 6 yaşındaki Halil İlbey Akyar da kardeşleriyle ve diğer arkadaşlarıyla oyun oynamaktan mutluluk duyduğunu, ileride doktor olmak istediğini belirtti.

