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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor

AA

Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere yardım devam ediyor.

Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere yardım devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kurulan 5 afet koordinasyon merkezinin kente gelen depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için tüm gücüyle seferber olduğu belirtildi.

Antalya'ya ulaşımı sağlanan önemli sayıda afetzedenin bu merkezlere yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Diğer yandan birçok afetzede vatandaşımız da kendi imkanıyla ilimize ulaşmaktadır. Tüm afetzedelerimizin güvenli ve sağlıklı biçimde barınma yerlerine yerleştirilebilmesi için öncelikle koordinasyon merkezlerimizde kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Kayıt işlemlerinin ardından kendilerine barınmayla ilgili ihtiyaç duydukları tüm destek sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Afetzedelerin oluşturulan bu sistem ve olanaktan en sağlıklı biçimde yararlanabilmesi için kentteki tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin var gücüyle çalıştığı belirtilen açıklamada, emeği geçenlere teşekkür edildi.

- Büyükşehir Belediyesi ekipleri 79 kişiyi kurtardı

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler gerek deprem bölgesinde gerekse kente gelen depremzedelere destek olmak için cansiperane çalıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meclis toplantısında, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 401 uzman personel, itfaiye, ambulans, iş makinesinden oluşan 175 araç, 27 jeneratör, 127 tır ve 95 gönüllünün deprem bölgesinde çalıştığını belirten Böcek, ekiplerin 8 günde 79 kişiyi enkazdan kurtardığını hatırlattı.

Hatay'a 600 kişilik çadır kurduklarını aktaran Böcek, Maraş'ta da 600 kişilik çardır kent oluşturacaklarını belirtti.

Böcek, depremzedelere sıcak yemek ulaştırmak için deprem bölgelerine aşevleri kurduklarını ve günlük 5 bin ekmek ürettiklerini kaydetti.

Hatay'da içme suyu şebekesi ile ilgili arızanın giderildiğini ve kentin büyük bir kısmının temiz suya kavuştuğunu ifade eden Böcek, Antalya'da 7 bin 80 gönüllünün, 771 personelin 4 bin 882 depremzede aileye yardımda bulunduğunu aktardı.

Büyükşehir ekibinin cenaze nakil ve defin işlemlerinde de görev aldığına değinen Böcek, Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı 40 personelin Hatay'da iki farklı noktada defin işlemlerini gerçekleştirdiğini bildirdi.

- Çocuğu olmayan bir kadın, ördüğü yelekleri depremzedelere gönderdi

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede başlatılan yardım kampanyasına hayırseverler çeşitli desteklerde bulunuyor.

İlçe sakinlerinden Feride Ö, ördüğü yelekleri depremzedelere gönderdi. Kadının, "Benim bebeğim olmadı. Belki Allah nasip eder diye örmüştüm. Nasip sizlereymiş. Bir anne sıcaklığıyla ısıtsın inşallah. Sizi çok seviyorum, sevgilerle hep yanınızdayız. Allah'a emanet olun." notunun yer aldığı yelekler, Elbistan'da bebeği yeni doğan bir anneye teslim edildi.

Ayrıca Kepez Meslek Eğitim Kursu ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi'nde toplanan bebek, çocuk ve yetişkin kıyafetlerinden, yorgan ve yatağa, yiyecek ve içecekten, temizlik ürünlerine kadar birçok yardım malzemesi depremzedelere gönderildi.

- Diğer ilçelerde de yardım çalışmaları sürüyor

Döşemealtı Belediyesi, ilçe sakinlerinin desteğiyle 9 tır insani yardımı depremlerden etkilenen bölgelere gönderdi.

Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye ekiplerinin bölgede 3 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını sağladığını belirtti. Kente gelen depremzedeler için de sosyal market açtıklarını anlatan Genç, ihtiyaç sahiplerinin buradan her türlü ihtiyaçlarını alabildiklerini kaydetti.

Konyaaltı Belediyesi ise ekiplerinin deprem bölgesinde arama kurtarma, yardım dağıtma çalışmaları devam ederken, ilçede de okul öncesi çocuklar ve üniversiteye hazırlanan gençler için eğitim seferberliği başlatıldığını duyurdu. Belediyeye bağlı 4 kreşin her birinde, afet bölgesinden Konyaaltı'na gelen 3-6 yaş çocukların eğitimi için birer sınıf açıldı, üniversiteye hazırlık aşamasındaki gençlerin hazırlıklarına devam edebilmeleri için de etüt merkezinde sınıf oluşturuldu.

Muratpaşa Belediyesi, kente gelen depremzedeler için daha önce Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde açılan ücretsiz mağazaların ikincisini Güzeloba Mahallesi'nde hizmete sundu.

Kemer Belediyesi, vatandaşların desteğiyle 11 tır yardımı, deprem bölgesine gönderdi.

Finike ilçesinde de çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı 6 tır, 17 kamyon bölgeye sevk edildi.

Antalya İş İnsanları Derneği, depremzedeler için 300 konteyner bağışında bulundu. Bugüne kadar 142'sini bölgeye ulaştıran dernek üyeleri, su, ekmek, çocuk bezi, ısıtıcı, yatak gibi çeşitli yardımları da bölgeye gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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