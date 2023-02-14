Kumlucalı iş insanları depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi

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ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen depremler için Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) önderliğinde gerçekleştirilen kampanyanın ilk gününde 40 konteynır ile 415 bin lira bağışta bulunuldu.



KUTSO Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar ile toptancı halleri dernek başkanları ve iş insanlarının katılımıyla KUTSO'da toplantı gerçekleştirildi.

Özen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada ender görülen büyük bir deprem felaketi yaşadığını belirterek, yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Çok sayıda insanın zor durumda olduğunu ifade eden Özen, herkesin kendi imkanları ölçüsünde kampanyaya katkı yapması çağrısında bulundu.



Toplantıda, 40 konteynır ve 415 bin lira bağış gerçekleşti.



Kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.





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