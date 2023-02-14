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Antalya'da avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan sanık yargılanıyor

AA

Antalya'da avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan sanık yargılanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir avukata görevi başında bıçakla saldırı girişiminde bulunan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Mesut Oğuz ile avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan sanık Murat A. duruşmada yer almadı.

Söz verilen Mesut Oğuz, sanığın olaydan önce kendisini, eşini ve çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini dair bulunduğu suç duyurusuna savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini ifade etti.

Sanığın olay günü gazeteye sardığı bıçakla kendisini öldürmek için binaya geldiğini, çıkar arbedede şans eseri bıçağın sap kısmının vücuduna gelmesiyle yara almadan kurtulduğunu savunan Oğuz, "Olaydan sonra sanığa elektronik kelepçe takılmış olmasına rağmen sürekli bu yasağı çiğnemiştir. Buna rağmen sanığın ev hapsi cezası kaldırılarak tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Adalet sağlanamamıştır." dedi.

Antalya Barosunu temsilen davaya katılan müşteki avukatlarından Ziya Berkhan Yaman da sanığın kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini öne sürerek, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini ifade etti.

Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebini reddeden hakim, sanık Murat A'nın sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Antalya Barosuna kayıtlı avukat Mesut Oğuz, 26 Eylül 2022'de Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde müvekkiline ait bir bina için yapılan ihbara gittiğinde, binadan 3 ay önce tahliye edilen Murat A'nın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Oğuz, saldırıdan yara almadan kurtulmayı başarırken, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Murat A, daha sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yapılan itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilerek, yurt dışı yasağı getirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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