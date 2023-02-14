Antalya'da kurulan sosyal marketlerde depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

ANTALYA ( AA) - Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin bütün ihtiyaçları kurulan sosyal marketlerde ücretsiz sağlanıyor.

Antalya Valiliği ve AFAD'ın koordinesinde kara ve hava yoluyla 55 binden fazla afetzede deprem bölgelerinden Antalya'ya getirildi.

Kentteki birçok belediye ve yardımseverlerin destekleriyle kurulan giyim, beslenme, ilaç ve ayakkabı gibi birçok ihtiyaçları kurulun sosyal marketlerde ücretsiz sağlanıyor.

Konyaaltı Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Canan Yılmaz, AA muhabirine, afet haberini aldıkları ilk günden Nazım Hikmet Kongre Merkezini yardım merkezine çevirdiklerini ve burada toplanan 50 tır yardımın deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

Bölgedeki ihtiyaçların azalması ve kente depremzedelerin geldiğini dile getiren Yılmaz, "İlçemizde sosyal market ve sosyal butik kurduk. Afetzedeler bize telefonla ulaştıkları zaman veya burada geldikleri zaman gücümüz yettiğinde stoklarımız imkan verdiğince ihtiyaçları karşılayacağız." dedi.

Yılmaz, depremzedelerin ihtiyaç listelerinin gönüllülere aktarıldığını, sosyal marketlerde bu ihtiyaçlar karşılanarak afetzedelere ulaştırıldığını kaydetti.

- "Öğrencilerimizle burada gönüllü olarak çalışıyoruz"

Sosyal markette gönüllü çalışan Sarah Yener, ABD vatandaşı olduğunu, 25 yıldır Türkiye'de yaşadığını anlattı.

Yardımlara gönüllü destek verdiğini anlatan Yener, "Hepimizin başına gelebilir, beraber bir şey yapmak güzel ama evde oturup beklemek zor. Akşam işimiz bitince bizi zorla eve gönderiyorlar, dinlenmemizi istiyorlar. Biz ise yardım etmek için daha çalışmak istiyoruz." dedi.

Kucağında 2 aylık bebeğiyle yardım merkezine gelen Dilara Öztoprak, Hatay'ın Antakya ilçesinden eşi ve 4 çocuğuyla bir yardımsever sayesinde Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Bir yardımseverin evine yerleştiklerini belirten Öztoprak, "Eşim İskenderun'da ağabeyini kaybetti, onun dışında bir kaybımız yok. Çocuklarımı depremde nasıl dışarıya çıkardığımı bilmiyorum, her yer gitti, bir şey kalmadı. Çocuklarımın ihtiyaçları var, sosyal markette onları almaya geldik." diye konuştu.





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