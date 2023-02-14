Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi enkazdan çıkardığı köpeği sahiplendi

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkilediği bölgeye giden Kepez Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, enkazdan kurtardığı köpeği sahiplendi.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 ili etkileyen iki deprem sonrası bölgeye giden ekipler, enkazdaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'taki enkazdan canlı ihbarı alan ekipler, yeni bir hayat kurtarabilmek için yaklaşık 6 saat mücadele etti. Yıkılan 8 katlı binanın ikinci katına kadar inen ekipler, çamaşır makinesinin oluşturduğu boşlukta bir köpeğe ulaştı.
Enkazdan çıkarılan köpeğe "Deprem" adı verildi. Sahiplerinin hayatını kaybettiği öğrenilen köpek, Kepez Belediyesince sahiplenildi. Ekipler tarafından Antalya'ya getirilmek üzere yola çıkan köpek, Kepez Belediyesi Veterinerleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Arama Kurtarma Ekibine dahil edilecek.