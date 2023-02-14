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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor

AA

Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplanan yardımlarla doldurulan 3 tır deprem bölgesine ulaştırıldı.

Üniversiteden 68 kişilik bir ekiple bölgede yaşayan 250'den fazla aileye ulaşıldı. Kahramanmaraş Gaziantep, Hatay, Malatya, Adıyaman ve yol üstü güzergahlar olmak üzere 10 ilde yardımlar yapılırken deprem bölgesinden başka şehirlere gitmek isteyenler için 300'den fazla transfer sağlandı. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda portatif banyo ve tuvalet konteynerleri de bölgeye ulaştırıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite olarak bir yandan depremzedeler için yardım çalışmaları yaptıklarını bir yandan da hastanede tedavilerini sağladıklarını belirtti.

Deprem anından itibaren tüm öğrencilere ulaşmaya, ellerinden geldiğince yanlarında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını aktaran Özkan, öğrenciler arasındaki dayanışmanın ve onlardan gelen mesajların da kendisini çok duygulandırdığını bildirdi.

- Depremzedeler için gemide bin kişilik yemek hazırlanıyor

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, DTO ve QTerminals Antalya Liman İşletmesi işbirliğiyle depremzedelerin yaralarını sarmak için hazırlanan DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Varol Çakır'a ait Limitless adlı yardım gemisi Hatay'a ulaştı. Hatay Arsuz Madenli Limanı HADO iskelesine bağlanan gemi, 12 görevli ve 6 gönüllü aşçı ile depremzede vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, gemide hazırlanan yemeklerin, yardım dernekleri ile koordineli şekilde bölge köylerine günde 3 öğün bin kişilik olarak dağıtıldığını bildirdi.

- Büyükşehir sağlık ekibi sahada

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay'a giden 11 kişilik sağlık personeli, bir yandan yaralılara müdahale ederken, bir yandan da deprem çadırlarındaki vatandaşların sağlık kontrollerini yapıyor.

Büyükşehir belediyesinin mobil ve seyyar aşevleri ise günde 70 bin kişiye üç öğün sıcak yemek imkanı sunuyor. Hatay'da Uğur Mumcu Meydanı'ndaki 600 kişilik çadır kentin kapasitesi de 800'e çıkarıldı. ​​​​​​​

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince depremzedeler için Osmaniye'de 3, İskenderun'da 2, Elbistan'da 2 ve Antalya'da bir sahra mutfağı kurularak günde 20 binden fazla vatandaşa yemek ikram ediliyor.

- Biriktirdiği harçlığını depremzedelere gönderdi

Finike ilçesinde 9 yaşındaki Ela Nur Sukuşu, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını deprem bölgesine gönderilmesi için Kaymakam Musa Kazım Çelik'e teslim etti. Çelik de çocuğa ve ailesine teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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