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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya ve çevre illerde çok sayıda depremzede misafir ediliyor

AA

Antalya ve çevre illerde çok sayıda depremzede misafir ediliyor

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin Antalya ve çevre illere gelişleri sürüyor, konuk edilen afetzedelere psikososyal destek veriliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaklaşık 72 bin depremzede kara ve hava yoluyla Antalya'ya getirildi.

Kentteki otellere, KYK yurtlarına ve kurum misafirhanelerine yerleştirilen depremzedeler için Antalya Valiliğinin koordinesinde imkanlar seferber edildi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) İşletme Müdürü Aykut Ünal, AA muhabirine, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla 194'ü çocuk 744 depremzedeyi tesiste misafir ettiklerini söyledi.

Tesiste depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabilmeleri için mini bir mağaza oluşturduklarını dile getiren Ünal, "Depremzedelerin kendi evlerinde gibi hissetmelerini istiyoruz. Onları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Depremzedeler ilk geldikleri güne göre çok daha iyiler, çocuklar daha mutlu." dedi.

Ünal, gerek yetişkinler gerekse çocuklar için çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

- "Deprem psikolojisi az da olsa attık"

ATGV'nin tesisine yerleştirilen depremzedelerden Mehmet Kaya, Malatya'dan 3 çocuğu ve eşiyle geldiğini söyledi.

Binalarının ikinci depremde yıkıldığını anlatan Kaya, "Kalacak yerimiz olmadığı için Antalya'ya yönlendirildik. Burada sıcak bir ortama kavuştuk. Allah razı olsun devletimizden, kendi evimiz gibi hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar. Çocuklarım burada çok mutlu, deprem psikolojisini az da olsa attık." diye konuştu.

Kaya'nın 11 yaşındaki kızı Elif Hanzade de kendisini Antalya'da iyi hissettiğini dile getirdi.

Kaldıkları tesisin de çok güzel olduğunu dile getiren Kaya, "Burada sahile gidiyorum, oyun alanları var, oyun oynuyorum. Burası çok güzel." ifadesini kullandı.

Malatya'dan gelen Mehmet Poyraz da sunulan imkanların çok iyi olduğunu ve kendilerini daha güvende hissettiklerini kaydetti.

- Alanya'da KYK yurdunda 3 bin kişi konuk ediliyor

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan da Kestel yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Alanya Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaklaşık 3 bin depremzedeyi ağırladıklarını söyledi.

Afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ilçede kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Kalan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yardımseverlerin katkılarıyla depremzedelere gereken desteği sağladıklarını bildirdi.

Yurt bünyesinde sosyal market kurduklarını anlatan Kalan, erkek ve kadın kuaförü, çocuklar için oyun alanı, aile hekimi hizmeti de verildiğini belirtti.

Gönüllü vatandaşların yanı sıra üniversitedeki öğretmen ve öğrencilerin de depremzedelere destek olduğunu ifade eden Kalan, "Zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağımıza inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Bu arada, ilçedeki otellerde kalan bazı depremzedeler güneşli havada sahile iniyor, çocuklar ise kumsalda oynuyor.

- Psikososyal destek hizmeti veriliyor

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli psikolog Seçkin Akkoyun, depremzedelerin afet sonrası duydukları acıyı azaltılmaya yönelik psikolojik ilk yardım desteği sağladıklarını belirtti.

Psikososyal destek anlamında 8 Şubat'tan bu yana Antalya'da 20 bin 801 kişiye ulaştıklarını kaydeden Akkoyun, "Sahada 603 arkadaşımızla ve destek çözüm ortaklarıyla çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımızı ilerleyen süreçte, riskli olarak tespit ettiğimiz bireylerin sağlık hizmetine yönlendirilmesi yönünde olacak." ifadelerini kullandı.

- Enkazdan kurtarılan aile Isparta'da otele yerleştirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen 11 kişilik aile Isparta'da bir otele yerleştirildi.

Depremzede Eşref Biçer, kız kardeşinin ve annesinin enkazda kaldığını, annesini kaybettiklerini söyledi.

Oğlunun Isparta'daki üniversitede okuduğu için bu kente gelmeye karar verdiklerini dile getiren Biçer, "Allah devletimizden razı olsun. Burada bizleri en iyi otele yerleştirdiler, herkese çok teşekkür ediyoruz. Isparta halkı bizi kucakladı. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın." diye konuştu.

Depremzede Melisa Kara da annesiyle göçük altında kaldığını anlattı.

Enkazdan 3 saat sonra çıkarıldığını belirten Kara, şunları söyledi:

"Göçük altında herkesin sesini duyuyordum ama kimse benim sesimi duymuyordu. 3 saat sonra bir vatandaş benim sesimi duyarak enkazın oraya geldi. 5 dakika içinde beni kurtardılar ve hastaneye götürdüler. Hastaneden çıktıktan sonra annemin yanına koştum. Cansız bedenini enkazdan çıkartıp defin ettik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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