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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini ve çocuğunu depremde kurtarmak için kendisini siper etmiş

AA

Eşini ve çocuğunu depremde kurtarmak için kendisini siper etmiş

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkilediği bölgede enkazdan sağ olarak çıkarılan bir anne ile 1,5 yaşındaki bebeğine, babanın kendisini siper ederek oluşturduğu yaşam boşluğunda ulaşıldığı bildirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede AFAD'ın koordinesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekipleri de görev alıyor.

Çalışmalara katılan sivil toplum kuruluşlarından biri olan Cansuyu Derneğinin arama kurtarma ekibi de 7 Şubat'ta AFAD ekipleri ile Kahramanmaraş Egemenlik Mahallesi Güzel Apartmanı enkazından zorlu çalışmayla 1,5 yaşındaki Oğuzhan Mete ve annesi 30 yaşındaki anne Fatma Yavşan'ı kurtarmıştı.

- Dolap devrilmesin diye sırtını yaslamış

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, enkaz altında hayatını kaybeden baba Ali Yavşan'ın fedakarlığını enkazdan kurtarılan eşi Fatma Yavşan anlattı. Eşi ile bebeğini yatağın yanına koyan baba diğer tarafta devrilmek üzere olan dolaba sırtını yasladı. Ancak bulunduğu yerdeki duvarın patlamasıyla sıkışan baba hayatını kaybetti. Oluşan yaşam boşluğunda hayata tutunan anne ve bebeğine ise kurtarma ekipleri ulaştı.

Enkazdan 11-12 kişiyi sağ çıkardığı bildirilen Cansuyu Derneğinin arama kurtarma ekibinden Ekrem Özarslan, anne ile bebeğine sağ ulaştığı anları anlattı.

AFAD'ın koordinasyonunda Amasya ekibiyle depremin ardından bölgede çalışmaya başladıklarını aktaran Özarslan, seslerin duyulduğu yerlere yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Özarslan, zorlu çalışmalar sonucunda ilk etapta bir kadını enkazdan çıkardıklarını, ardından yan tarafından gelen sese yöneldiklerini bildirdi. Kurtarma çalışmalarında duygulu anlar yaşandığını ifade eden Özarslan, Güzel Apartmanı enkazından ses alınması ile çalışmaya başladıklarını aktardı.

Enkaz altına seslendiklerini kaydeden Özarslan, "Hanımefendi, yatak odasında baza ve yatağın yan tarafında olduğunu, eşinin vefat ettiğini ve çocuğunun yaşadığını söyledi. Işıkla yön tayin ettik, çalışma yaptık. Çok dar bir alandı. Gerçekten bu duyguları anlatmak çok zor. Eşi ve çocuğunu yatağın yanına koyduktan sonra baba kendisini onlara siper etmiş. Baba, yatak odasındaki dolabın eşinin ve çocuğunun üzerine devrilmemesi için sırtını gardıroba vermiş, onu öyle tutabileceğini sanmış. Dolabın arkasındaki duvarın patlamasıyla maalesef, dolapla birlikte yatağa sıkışarak can vermişti ama çocuğuna ve hanımefendiye yaşam alanı oluşturmuş. Bunu bilinçli şekilde yapmış. Hanımefendi de eşinin bizatihi kendisini feda ettiğini beyan etti."

- "Duygusal olarak çok zorlandık"

Anne ve bebeğinin bulunduğu alan çok dar olunca ulaşmakta güçlük çektiklerini belirten Özarslan, önce bebeği kurtardıklarını, anneyle de sohbet ederek moral vermeye çalıştıklarını vurguladı.

Özarslan, annenin bebeğini yaşatmak için dışkısını vermek zorunda kaldığını anlattığını ifade ederek, "Duygusal olarak çok zorlandık. Ekip arkadaşlarımız özverili çalıştılar. Hanımefendi, öyle güçlü bir imana sahip ki 'Abi ben tesettürlüyüm başım açık' dedi. Eşi yanında vefat etmiş, çocuğu ve kendi canı tehlikedeyken bunu söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anne ile bebeğini enkazdan çıkardıktan sonra kadının kayınvalidesinin kendilerine teşekkür ettiğine değinen Özarslan, "'Gelinimi, torunumu çıkardınız, Allah razı olsun. Oğlumu da istiyorum' demesi acı vericiydi. Ana yüreği. Ona bir şey söylemedim. Daha sonra aracımıza geçip dakikalarca ağladım. Zor bir gündü. Ailenin, 3 yılın ardından tedaviyle bebeği olmuş." ifadelerini kullandı.

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