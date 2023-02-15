Alanya'da kıyıya vuran yunus kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kıyıya vuran yunus, ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak denize bırakıldı.

Okurcalar Mahallesi'nde sahile bir yunusun vurduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yunusun denize açılmasını sağladı.

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