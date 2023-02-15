Alanya'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası uygulandı

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye, toplam 20 bin 275 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kıraathaneye düzenlenen baskında, kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye toplam 20 bin 275 lira ceza uygulandı.



Gözaltına alınan işletme sahibi M.Ç. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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