Serik'te şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

K.K. idaresindeki 07 KK 503 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi'nde virajı alamayarak şarampole devrildi.



Kazada sürücü ile otomobilde bulunan E.K, A.E. ve B.Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan itfaiye ekibince çıkarılan yaralılardan E.K. hastaneye kaldırıldı.



Diğer yaralılara ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi uygulandı.



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