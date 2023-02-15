Hatay'da sağlık ekibinden depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

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ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giden sağlık ekipleri, 12 yaşındaki afetzede çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden giden ekip, Hatay merkez ve ilçelerinde hem enkazdan çıkarılan yaralıları hastaneye ulaştırıyor hem de ihtiyacı olan vatandaşlara pansuman, ilaç desteği sağlıyor.

Evlerini depremde kaybeden 12 yaşındaki Egemen'in doğum günü olduğu için kendi kendisine "İyi ki doğdum ben" diye şarkı söylediğini fark eden sağlık ekibinden Havva Aydanur Ertuğrul ile beraberindekiler, bisküvilerden kendi imkanlarıyla pasta hazırladı.

Çocuğa sürpriz yapan ekip "İyi ki doğdun Egemen" diyerek mum üfletti, çocuğun yüzünü güldürmeye çalıştı.

Sağlık ekibi, sevdiği kitapları da paket yaparak Egemen'e hediye etti.





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