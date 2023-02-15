Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), Hatay'da toplamda 250 bin kişi kapasiteli, 21 içme suyu tesisindeki çalışmaları tamamlayarak şehrin hizmet verilen bölgelerine su sağladı. Hatay'da su kaçaklarının tespit edildiği cihazlarla enkazda yapılan dinlemelerle 95 kişinin enkazdan canlı çıkarılmasına öncülük eden ASAT ekipleri, kurtarma ekiplerine mimari çözümleme ve yapısal müdahalelere dair mühendislik desteği de verdi.

Antalya'ya gelen depremzedeler için, kaldıkları yerlerden ihtiyaçları için oluşturulan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'ndeki mağazaya gidebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor ve buraya gelen depremzedelere aşevinde hazırlanan çorbalar ikram ediliyor.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinin ihtiyacına yönelik belediye bünyesindeki meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarında kefen ve ceset torbası dikimlerine ağırlık verildi. Belediyeden bugüne kadar bölgeye 1000 kefen ve 2 bin ceset torbası gönderildi.

Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinden gelen depremzedelere psikolog Sevilay Bozkaya tarafından psikolojik ilk yardım desteği veriliyor. Çocuklarla oynayıp sohbet eden Bozkaya, yetişkinlere yönelik de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.





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