Finike'de depremzedeler için kan bağışı kampanyası

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ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde depremzedeler için kan verdi.

Kaymakam Çelik, burada yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.



Hastanelerde yatan depremzedeler için kan ihtiyacının olduğuna dikkati çeken Çelik, "Şu günlerde herkesi kan vermeye davet ediyorum. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kan vermesi gerekiyor. Kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. Bir kişinin vereceği kan 3 insana şifa oluyor." diye konuştu.





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