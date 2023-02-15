Antalya'da gelen depremzedelerin sağlık kontrolleri yapılıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen depremzedelerin sağlık kontrolleri yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hastanelere başvuran 21 bin 153 depremzededen 666'sının tedavisine devam edilirken 20 bin 487'si taburcu edildi.

Bunun yanında oteller, kamu misafirhaneleri, KYK yurtları ve afet koordinasyon merkezleri olmak üzere şehre gelen depremzedelerin 48 bin 14'üne yerinde sağlık hizmeti sağlandı.

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