Antalya'daki yerleşik yabancılar depremzedeler için kenetlendi

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ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için seferber oldu.

Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 159 farklı milletten yaklaşık 163 bin yabancının yaşadığı Antalya'da, depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşlar için başlatılan yardım çalışmalarına, yerleşik yabancılar da destek veriyor.

Depremzedeler için kenetlenen yabancılar, topladıkları gıda, kıyafet, battaniye gibi malzemeleri ve parayı yetkililere teslim ediyor. Evsiz kalanlar için de konteyner kampanyası başlatan yabancılar, her gün gelen bağışları ilgililere ulaştırıyor.

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine, üzgün olduklarını belirterek, başsağlığı dileğinde bulundu.

- "Hem Ruslar hem Ukraynalılar bu acıyı hissediyor"

Yıllardır Türkiye'de yaşadıklarını ve Antalya'yı ikinci evleri gibi gördüklerini anlatan Balcı, "Türkler gibi biz de çabalıyoruz. Türk halkı yardımsever, birbirini kucaklayan insanlar. Biz de sizi örnek alıyoruz ve yardım çalışmalarına katılıyoruz. Hem Ruslar hem Ukraynalılar bu acıyı hissediyor. Rusça konuşan milletler depremzedelere yardım etmeye çalışıyor." dedi.

Deprem bölgesinden gelen insanları da kucakladıklarını söyleyen Balcı, Antalya'da otellerde, misafirhanelerde konaklayan depremzedelerin de ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi.

- Ruslardan depremzedelere müzik ve sanatla terapi

Depremzedelerin morallerini düzeltmek amacıyla da bir proje hazırladıklarını aktaran Balcı, şunları söyledi:

"İlk yardım tamam, ikinci yardım olarak da müzik ve sanatla terapi çalışmaları yapmak istiyoruz, gelen insanlarla, kadınlarla, çocuklarla. Moralleri çok bozuk, evlerini, akrabalarını kaybettiler. Bu yara devam edecek ama onları sevmek, desteklemek lazım. Sanat da bu konuda çok etkili. Bu bir başlangıçtır, sizin için yeni bir hayat başlıyor, belki daha iyi bir hayat bekliyor. Birçok insan onlara yardım edecek, yeter ki onlar istesinler biz destek vermeye hazırız. İnsanlık olarak bu çok önemli. Biz hep beraberiz, bir problem karşılığında biz biriz."

Balcı, Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduklarını ve her zaman Türklerin yanında yer alacaklarını vurguladı.

- Çocuklar oyuncaklarını, harçlıklarını paylaştı

Antalya'da bir çocuk evi oyun merkezi sahibi olan Rus Yuliya Avşar da deprem nedeniyle üzüntülü olduklarını ve Türklerin acısını kendilerinin de yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin zor durumdaki her millete kucak açtığını anımsatan Avşar, Rusların da Türkiye'de bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.



Depremi öğrendikleri ilk andan itibaren merkezdeki velilerin yardım çalışmaları için seferber olduğunu dile getiren Avşar, "Her gün yardımları merkezde toplayıp, belediyeye teslim ediyoruz, otellere de götürüyoruz. Biz de bu şekilde Türkiye'ye teşekkür etmek istiyoruz. Buraya yerleştik, ikinci evimiz oldu, bize iyi davrandılar." ifadesini kullandı.

Depremzede bir çocuğun da merkeze geldiğini aktaran Avşar, kendilerinin Rus, Türk, Ukraynalı, Kazak, Suriyeli diye ayrım yapmadıklarını, her çocuğun aynı duyguları paylaştığını söyledi. Avşar, yardımlarda çocukların da oyuncaklarını, kumbaralarındaki harçlıklarını getirdiklerini belirtti.

- "Türk milletinin acısız bizim de kederimizdir"

Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Tetiana Gündüz de Türk halkıyla çok fazla empati kurduklarını ve yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok Ukraynalı için ikinci ev ve savaştan kaçan mültecilere yardımcı olduğunu aktaran Gündüz, şunları belirtti:

"Korkunç depremi Hatay'dan akrabalar arayıp, evlerinin yıkıldığını söylediğindeki duygu ile Ukrayna'dan akrabalarımın şehrimizin bombalandığını bildirdiği duygu aynıydı. Aynı acıyı yaşadık. Kenarda duramadık, hızlıca harekete geçtik ve ihtiyaçların giderilmesi için seferber olduk. Ukraynalılar olarak tüm yardımları için Türkiye'ye çok minnettarız. Kardeş Türk halkının yanındayız, Türk milletinin acısı, bizim de kederimizdir."

Gündüz, yaptıkları yardımları deprem bölgelerine de ulaştırdıklarını belirterek, bunların devam edeceğini bildirdi.

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