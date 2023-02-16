Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek depremzede vatandaşlar için toplanan yardımları ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yazıcı, merkez gönüllülerinin destekleriyle toplanan yardım malzemelerinin Antalya Valiliği koordinasyonunda otel ve misafirhanelerde konaklayan depremzedelere ulaştırılmak üzere Kızılay, Antalyaspor ve Antalya Valiliği'nin tır ve otobüsleriyle "Gönül Mağazaları" olarak yola çıktını ifade etti.

"Gönül Mağazaları" ile yardımları depremzede vatandaşlarımızın ayağına kadar götürerek onların bu yardımlardan bir an önce faydalanmaları için çalıştıklarını aktaran Yazıcı, "İçerisinde tüm giysiler mevcut. Vatandaşlarımız ihtiyaçlarına göre buradan istediği giysileri alabilecek." diye konuştu.

- Depremzede çocuklara destek

Akseki ilçesinde depremde etkilenen çocuklara, gönüllü okul öncesi öğretmenler ve psikologlar tarafından olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için çalışma yapılıyor.

Akseki Aysel Güleç Anaokulu'nda gruplara ayrılan çocuklarla özel olarak ilgilenen öğretmenler, depremin izlerinin silinmesi için çalışıyor. Gönüllü öğretmenler psikolojik travma yaşanmasının önüne geçmek için çocuklara hikayeler okuyor, resim çalışmaları yaptırıyor ve çocuklarla çeşitli oyunlar oynuyor.

- Mobil kuaför depremzedeler için Alanya'da

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem bölgesinden Alanya'ya gelen vatandaşlara mobil kuaför ile hizmet verildiği belirtildi.

Otellerde, yurtlarda ve misafirhanelerde kalan depremzedelere ücretsiz olarak hizmet verildiği belirtilerek, "Obagöl mevkisine park eden mobil kuaför, tüm depremzedelere saç ve sakal kesimi yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise Manavgat'ta Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan depremzedelerin kullanımı için yurt bahçesine oturma bankı ve masalar yerleştirdi.

- Kemer Belediyesi'nden "Kan Bağışı Kampanyası"

Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, depremzedelerin kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay iş birliğinde "Kan Bağışı Kampanyası" başlatıldı.

Düzenlenen kampanya kapsamında ise ilk bağışı Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emin Gül verirken, belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışı için sıraya girdiği kaydedildi





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