Antalyaspor, Emrecan Uzunhan ile Balint Szabo'yu transfer etti

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Emrecan Uzunhan ile Balint Szabo'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Kulübümüz, Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Emrecan Uzunhan ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Kulübümüz, Macaristan'ın Paksi FC takımından profesyonel futbolcu Balint Szabo ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

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