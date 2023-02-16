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Antalya'da, Ukraynalı yetimler için kiralanan otelin kapısı depremzedelere açıldı

AA

Antalya'da, Ukraynalı yetimler için kiralanan otelin kapısı depremzedelere açıldı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Ukrayna'da faaliyet gösteren Ruslan Shostak Vakfı, Antalya'da yetim çocuklar için kiraladığı otellerin kapısını depremzede 150 kişinin konaklaması için açtı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu ile Vakıf, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere katkı sunmak için çalışma gerçekleştirdi.

"Savaşsız Çocukluk Projesi" kapsamında Ukraynalı yetim çocukların konaklaması için Türkiye'de oteller kiralayan Vakıf, 150 depremzedenin kiraladıkları otellere yerleştirilmesini sağladı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolos Vekili Sergii Kaian, otellerdeki deprem mağdurlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaian, AA muhabirine, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek afeti duyunca çok üzüldüklerini, bir nebze destek vermek için hemen çalışma başlattıklarını söyledi.

Ülkesinden arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Kaian, Ukrayna Acil Durum Servisi ekibinin deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Deprem bölgesinde Ukraynalı vatandaşların da hayatını kaybettiğini dile getiren Kaian, "Antalya'da 150 yatak kapasitesi olan oteller vardı. Proje kapsamında Vakıfla görüştük, buna olumlu baktılar. 'Hem Türk hem Ukraynalı kabul etmeye hazırız.' dediler. Böylece depremzedeleri otellere yerleştirmeye başladık." diye konuştu.

- "Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor"

Savaştan sonra Ukrayna'dan 1600 dolayında çocuğun tahliye edildiğine değinen Kaian, koruyucu ailelerle gelen veya Ukrayna'da yükseköğrenim görecek öğrencilerin bir bölümünün Ukrayna'ya döndüğünü aktardı.

Böylece otellerde boşalan yatakların olduğunu anlatan Kaian şunları kaydetti:

"Şimdi o yataklarda depremzedeler kalıyor. Depremzedelere yardım etmek istedik. Türkiye bize çok yardımcı oluyor biz de bu deprem sürecinde küçük bir yardım da olsa sizin yanınızda olmak istedik. Otelde, depremzedelerin konaklama, yemek tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Özel eşyalara ihtiyaçları var. Derneklerimiz yardım topluyor, Ukraynalı insanlarımız bağış yapıyor ya da eşya gönderiyor oteldeki depremzedeler için. Bizim Ukraynalı topluluklar, Türkiye'deki derneklerimiz veya vatandaşlarımız, Antalya ve diğer illerde çok aktif şekilde yardım toplamaya devam ediyor. Bunları afet bölgelerine gönderiyor."

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin de depremzedeler için konaklama imkanı sunduğunu belirten Kaian, "Ruslan Shostak Vakfı ile bir yıldır çalışıyoruz. Vakıf, yetim çocukların Ukrayna'dan tahliye sürecinde de aktif rol oynadı. Şimdi ise vakıf, evlerini kaybeden depremzedelerin otellere yerleşmesine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Vakfın kurucusu Ruslan Shostak da Türkiye'deki deprem felaketinin ardından zor durumdaki insanlara yardım etmek istediklerini bildirdi.

Bu nedenle depremde zarar gören ailelere kapılarını seve seve açtıklarını vurgulayan Shostak, "Depremzedelerin bu zorlu sürecin üstesinden gelmesine katkı sunmak, rahat konaklamalarını sağlamak için çalışma yaptık." dedi.

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