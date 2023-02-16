Profesyonel boksör Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerini depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

ANTALYA (AA) - Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi Seren Ay Çetin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için gümüş kemerini açık artırmayla satışa çıkardı.



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Çetin, 1 milyon lira bedelle açık artırma çıkardığı WBC gümüş kemerini satışından elde edilecek gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Ülkece birlik olunduğunu ifade eden anlatan Çetin, "Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben de geçtiğimiz Mayıs'ta kazanmış olduğum Türk tarihi için ve benim için bir ilk olan WBC gümüş kemerimi alt limit 1 milyon liradan satışa çıkardım." dedi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ise öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti.

Çetin'in duyarlı davranışının her yönüyle takdir edilmesi gerektiğini belirten Kalan, "Öğrencimizin ülkemize ilk kez kazandırdığı gümüş kemeri, depremzedelere destek olmak adına satışa çıkarması birliğimizin nedenli güçlü olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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