Antalya'da 115 bin 28 depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu

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ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Antalya'ya gelen afetzedelerden 115 bin 28'ine sağlık hizmeti verildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası çok sayıda depremzede kara ve hava yoluyla Antalya'ya getirildi.

Bazı yaralılar ambulanslarla bazıları da kendi imkanlarıyla kente gelerek çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Otellerden misafirhanelere, pansiyonlardan apartlara kadar konaklaması sağlanan afetzedeler için de sağlık ekipleri oluşturuldu.

Kent merkezi ve ilçelerindeki hastanelerde şu ana kadar 53 bin 690 yaralıya tedavi imkanı sağlandı, 54 bin 987 kişiye konakladığı merkezlerde sağlık hizmeti, 6 bin 351'ine de psiko-sosyal destek verildi.

Antalya'da şu ana kadar toplam 115 bin 28 misafire sağlık hizmeti sunuldu.





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