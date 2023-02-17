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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'daki meslek liselerinde deprem bölgesi için üretim seferberliği

AA

Antalya'daki meslek liselerinde deprem bölgesi için üretim seferberliği

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Antalya'da meslek liselerindeki öğretmen ve öğrenciler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere çadır, konteyner sınıf, tuvalet, uyku tulumu, soba ve deterjan üretimi yapıyor.

Antalya'nın merkezindeki Düden, Atatürk ve Şehit Özcan Şenol ile Demre'deki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğretmen ve öğrencileri, depremin ilk gününden itibaren okullarındaki atölyelerde depremzedelerin barınma, ısınma ve hijyen ihtiyaçlarının tedariki için çalışıyor.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AA muhabirine, depremin olduğu günden itibaren deprem bölgesi ve Antalya'ya gelen depremzedelere yönelik olarak iki alanda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deprem bölgesine 26 kişilik "MEB AKUT Antalya" adıyla arama kurtarma ekibi gönderdiklerini belirten Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hatay ile eşleştirildiklerini ve yardımları iletmeye devam ettiklerini anlattı.

Meslek liselerindeki öğretmen ve öğrencilerin büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Çalışkan, "Meslek liselerimiz bünyesinde üretilen uyku tulumlarını, çadırları, konteyner sınıfları, tuvaletlerimizi deprem bölgesine gönderiyoruz." dedi.

Çalışkan, depremzedelere psikolojik destek sağlamaları için 47 rehber öğretmeni Adıyaman ve Malatya'ya gönderdiklerini de belirtti.

Antalya'da eğitim almak için deprem bölgesinden 1200 öğrencinin e-okul üzerinden kayıt yaptığını, özel okullara da 436 başvuruda bulunulduğunu kaydeden Çalışkan, Antalya'ya gelen depremzede çocukların eğitimden mahrum kalmaması için tüm konaklama tesislerine öğretmen gönderdiklerini, anaokuluna giden çocuklara eğitim vermeye başladıklarını söyledi.

- "Bu dayanışma çok güzel bir duygu"

Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İnci Bacak, öğretmen ve öğrencilerin tamamen gönüllülük esasına göre okulun atölyelerinde çalıştıklarını anlattı.

Tatil olmasına rağmen öğretmen ve öğrencilerin okula gelip üretim yaptıklarını belirten Bacak, "Depremzedelerimizin bir an önce sobaya kavuşmalarını istiyoruz, enerjileri kaldığı sürece geç saatlere kadar çalışıyorlar. Müdür yardımcılarımız önlüklerini giyip üretime katkı sağlıyorlar. Bu dayanışma çok güzel bir duygu." diye konuştu.

- 600 soba gönderildi

Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Temim Abay, deprem haberini almalarıyla okulda gönüllü olarak çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Şu ana kadar 600 çadır içi sobanın sevkiyatını yaptıklarını aktaran Abay, "Daha önce hiç soba üretimi yapmadık ama bu olay üzerine hemen üretime başladık. Deprem bölgesinde - 8, - 9 dereceye varan soğukluk var. Biz de bu sobaların yetişmesi için gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bu yaraları hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Berkay Karaman, deprem haberini aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını, öğretmenlerinin mesaj atması üzerine gönüllü olarak okula gelip üretim yapmaya başladıklarını belirtti.

Gönüllü çalışan öğrencilerden Bedirhan Öztürk ise depremzedeler için sıvı el sabunu ve deterjan ürettiklerini kaydederek, "Deprem haberiyle büyük üzüntü yaşadık, gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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