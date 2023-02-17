Antalya'da konaklayan depremzedelerden evlerine "oturulabilir" raporu verilenler dönüyor

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ANTALYA (AA) - TAHSİN KÜÇÜKKARACA - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'ya getirilerek otel, pansiyon ve kamu misafirhanelerinde konuk edilen depremzedelerden bir bölümü hasar tespit çalışmaları tamamlanan kentlere dönmeye başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD'ın koordinasyonuyla Antalya'ya getirilen 140 bin civarında depremzedenin 74 bin 900'ü kentteki otel, apart ve pansiyonlarda konaklıyor.

Antalya Valiliği, turizmciler, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ile yardımseverler, aralarında enkazdan kurtulanların da olduğu depremzedelerin yaşadığı travmayı atlatabilmeleri için tüm imkanları seferber ediyor.

Konakladıkları yerlerde şehirlerindeki son durumu yakından takip eden depremzedelerden evleri için "hasarsız" ya da "az hasarlı" raporu verilenler ise memleketlerine dönmeye başladı.

Bu sabah kaldıkları otelden ayrılan ve Antalya Havalimanına gelen 15 aile de uçakla Adana ve Gaziantep'e döndü.

AFAD koordinasyonuyla 8 Şubat'ta Gaziantep'ten Antalya'ya getirilerek bir otele yerleştirilen afetzedelerden Şeyhmüslüm Anlı, AA muhabirine, unutamayacakları büyüklükte bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Çok üzgün olduklarını, yaralılara şifa, ölenlere rahmet dilediğini belirten Anlı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimiyle depremin hemen ardından Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Antalya'da çok iyi ağırlandıklarını vurgulayan Anlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonrasında evleri için "oturulabilir" raporu verildiğini, bu nedenle de evlerine dönme kararı aldıklarını ifade etti.

Kendileri için kapılarını açan otelde 1000 afetzede kaldıklarına değinen Anlı, "Bizlere tüm misafirperverliklerini gösterdiler. Geldiğimiz günden beri 9 gün geçti ve memleketimizdeki binalarımızda oturulabilir raporu geldi. Biz de bunun üzerine başka afetzedelere otelde yer açmak adına şehrimize dönme kararı aldık." diye konuştu.

- "Tek yürek birleştik"

Böyle bir acının tekrar yaşanmaması için dua ettiklerini kaydeden Anlı, şöyle konuştu:

"Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Biz bu süreçte tek yürek birleştik ve bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra böyle bir şey başımıza gelmez. Bu da Rabb'imizin takdiri. Ne kadar hamdetsek azdır. Rabbim yaralılara acil şifalar versin."

Antalya'ya geldikleri ilk günden bugüne kadar çok güzel ağırlandıklarını ifade eden depremzedelerden Sait Anlı da "Evlerimizde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonunda oturulabilir raporu çıktı. Çok şükür bugün memleketimize dönüyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara da Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

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