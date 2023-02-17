Antalya'da konuk edilen depremzede sayısı 140 bini aştı

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 140 binin üzerinde afetzedeyi kentte misafir ettiklerini söyledi.

Vali Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Muratpaşa Öğrenci Yurdu'nda oluşturulan ana sınıflarında depremzede çocukları ziyaret etti, psikososyal müdahale ekipleriyle bir araya geldi.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, deprem bölgesinden gelenleri kentte ağırlamaya devam ettiklerini aktardı.

Vali Yazıcı, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama gayreti içinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla otel, apart ve pansiyon türü yerlerde kalan afetzedelerin sayısı 74 bin 900 oldu. Kamu misafirhanelerimizde 4 bin 250 misafirimiz var. 8 binin üstünde KYK'da misafir ettiğimiz depremzedemiz var. Şu ana kadar tespit edebildiğimiz 50 binin üzerinde Alanya, Manavgat ve merkezde misafir olarak depremzedelerimiz bulunuyor. Onların da kayıtlarını almaya gayret ediyoruz. Şehrimizde kaydedebildiğimiz 140 bin civarında depremzede gözüküyor. Tespit edebildiğimiz bu, bir miktar daha fazla olabilir."

Kamuya ait tesis ve otellerde kalan 40 bin kişiye psikososyal destek sağlandığını bildiren Yazıcı, şu ana kadar kentteki hastanelere başvuran 80 bin depremzedenin tamamına yakınının sağlık hizmeti alıp ayrıldığını, yaklaşık 90 depremzedenin tedavisinin yoğun bakımlarda sürdüğünü ifade etti.

Yazıcı, Antalya'daki depremzedelerin içinde 12 bin öğrenci olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Depremzede çocukların ikinci dönem eğitime devam etme gibi zorunlulukları yok ama bizler burada devam edeceklermiş gibi planlarımızı yapıyoruz. Okullarımızı ayarlıyoruz, gerekirse sabahçı ve öğlenci sistemi yapacağız. Çocuklarımızı en yakın okula taşıma anlamında çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu travmadan ilk çıkarmamız gereken kitle, çocuklarımız."

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