Antalya'da tırın çarptığı yaya öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun karşısına geçerken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İlçenin Yeşilırmak Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, Hamza Y. idaresindeki 07 ER 242 plakalı tır çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemesinde kadının üzerinden kimlik çıkmadı.

Sürücü Hamza Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza yerinin yaklaşık 20 metre uzağındaki yaya geçidi de dikkati çekti.



Kadının cenazesi, savcı ve polisin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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