Uluslararası Runtalya Maratonu'nda adımlar bu kez depremzedeler için atılacak

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ANTALYA (AA) - "Uluslararası Runtalya Maratonu"nun Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenlere yönelik yardımlaşma bilinciyle 5 Mart Pazar günü Antalya'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Organizasyon şirketinden yapılan açıklamada, bu yıl maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve 10 kilometre takım mesafelerine 2 kilometrelik "1 Adım 1 Hayat" koşusunun eklendiği belirtildi.

AFAD ya da AFAD koordinasyonunda afete yönelik bağış ve yardım projeleri yürüten sivil toplum kuruluşlarına bağış yapan 7'den 70'e her vatandaşın ücretsiz katılabileceği koşudaki katılımcılara, özel hazırlanacak anı tişörtü ve madalyası verileceği kaydedildi.

İlk bağışın, 1 milyon lira ile organizasyon komitesinden geleceği aktarılan açıklamada, toplamda 10 milyon liralık bağışın toplanmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen organizasyon yetkilisi Özgür Emeklioğlu, projenin ulusal ve uluslararası tüm spor etkinliklerine model olmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı projenin öncü bağışını, Uluslararası Runtalya Maratonu organizatörü Turset Proje Yönetimi yapacak. Her yıl takım halinde katılan şirketler ve kurumların, kendi amaçlarına yönelik yardım toplayan yaklaşık 100 farklı sivil toplum kuruluşunun da kendi bağış kampanyalarını afetten etkilen vatandaşlarımıza yönelik bağış ve yardım kampanyalarına dönüştüreceklerini umut ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Antalya Valiliğimizin koordinesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, Antalya'daki kurum ve kuruluşların desteği ile projelendirilen 5 Mart'ta gerçekleşecek bu anlamlı koşuya başta Antalya halkımızı ve tüm Türkiye'yi davet ediyoruz."

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