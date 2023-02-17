Antalya'da yaşayan yabancılar da depremzedelere yardım için seferber oldu

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik yardım çalışmalarına, Antalya'daki yabancı gönüllüler de destek verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye yabancılar meclis üyeleri, Atatürk Anıtı'ndaki yardım toplama merkezine, yaklaşık 400 bin lira değerinde yardım malzemesi teslim etti.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin acı gününü yabancılarla beraber paylaştıklarını söyledi.

Alanya'da "Yeni Alanyalılar" olarak adlandırdıkları yabancıların yaklaşık 1 milyon lira değerinde bağış yaptığını anlatan Karaoğlu, "Dernek üyelerimizden Bosnalılar Derneği 400 bin lira değerinde 8 konteyner aldı. Alman Kilise Derneği, 150 bin lira değerinde 3 konteyner siparişi verdi. Diğer üyelerimizden toplanan 400 bin lira para ile 4 bin 500 adet kadın, erkek ve çocuklar için iç çamaşırı ve kıyafet, 1500 çift kadın, erkek ve çocuklar için ayakkabı, terlik, bot aldık." diye konuştu.

Karaoğlu, yardımların devam edeceğine vurgu yaparak, Türkiye'nin acısını paylaşan yerleşik yabancılara teşekkür etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise hayırsever yerleşik yabancıların depremzedelere duyarsız kalmadığını belirtti.

Gönüllerinden kopan bağışlarla bir tır dolusu yardım malzemesi alındığını dile getiren Yücel, "Bugüne kadar hep yanımızda oldular. Bu vesileyle hem meclis başkanıma hem meclis üyelerime hem de yerleşik yabancı dostlarımızın hepsine teşekkür ederim. Bugünler dayanışma günüdür. Bu dayanışmayı gösteren tüm duyarlı vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Japon aile, hazırladıkları yardım paketlerini ekiplere teslim etti

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremzede vatandaşlar için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan "Sosyal Market-Butik"e gelen Japon aile, topladıkları yardımları görevlilere teslim etti.

Türkiye’de yaşanan depremi duyar duymaz eşi ve iki çocuğuyla yardıma koştuklarını belirten Kazu Kumono, insanların ilk etapta ihtiyaç duyacağı malzemeleri alıp paketlediklerini kaydetti.

Antalya’da yardım toplayan merkezleri bulmak için sosyal medyayı takip ettiklerini dile getiren Kazu Kumono, "Paylaşılan ihtiyaç listesini alıp bu doğrultuda yardım paketleri hazırladık. Yardımları belediyenin ekiplerine teslim ettik. Bu üzücü felakette her zaman yanınızdayız. Belediyenin ekipleri ile konuştuk. Neye ihtiyaçları varsa ona göre elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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