Alanya'da dağdan kopan kaya parçaları bahçe duvarlarına zarar verdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, dağdan kopan kaya parçaları 2 evin bahçe duvarına zarar verdi.

Cebeli Reis Dağı'ndan kopan iki büyük büyük kaya parçası yuvarlanarak Gözüküçüklü Mahallesi'ndeki iki evin bahçe duvarına çarptı.



Bahçe duvarlarının yıkılması sonrası ekiplerce kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay anı ise vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

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