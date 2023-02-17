Antalya'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde evinde kurduğu özel düzenekle saksıda Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadriye Mahallesi'nde şüpheli S.Ş.'nin (36) evinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda, saksılara ekilmiş 140 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.



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